Фото: rufort.info
У граждан РФ улучшилось отношение к Японии, также возросло число потенциально поддерживающих передачу стране части Курильских островов. Об этом пишет РБК, ссылаясь на итоги опроса "Левада-центра".
Более половины россиян относятся к Японии позитивно (10% - "очень хорошо", 51% — "в основном хорошо"). Год назад подобных было меньше (6% и 42% соответственно). Плохо относятся к данной стране меньше четверти россиян (13% — "в основном плохо", 7% — "очень плохо"). Ещё 195 затруднились дать ответ.
Согласно итогам опроса, 17% респондентов скорее поддержали бы передачу островов Японии, 74% — скорее нет, еще 9% затруднились дать ответ. У респондентов спрашивали следующее: "Вы лично в целом поддержали бы или не поддержали бы идею передать Японии несколько островов Курильской гряды, чтобы заключить мирный договор и развивать экономическое сотрудничество между Россией и Японией?"
Ранее вопрос о передаче островов звучал иначе: "Вы в принципе за или против того, чтобы Россия передала Японии эти острова?" В мае 2016 года сторонников передачи Курил было всего 7%. За все годы исследования, которое длится с 1992 года, это число не превышало 12%.
Напомним, японцы поддерживают предложение премьер-министра Синдзо Абэ решить территориальный вопрос с РФ поэтапно, на основе декларации 1956 года. Это следует из опросов, которые провели местные газеты. Активисты на Сахалине начали собирать подписи против любых форм территориальных уступок Японии.
Комментарии
А еще эти 17% Россиян хотят что бы их тоже передали Японии
Это что, моральная подготовка к подарочку? Они там что охренели!?
Тут всё просто:сначала улучшение отношений с Японией,и только потом разговоры об островах.А то получится:"Дорогая,дорогая,потеряли мы покой:ты какая-то не такая,я какой-то не такой.Подарил тебе я ленту и заколку для волос.Только с этого моменту что-то вроде началось".)Это политика,а не вздохи на скамейке.
Пенсионная реформа тоже вот с таких опросов начиналась. И все-то якобы да невзначай. Чем всё закончилось, все уже в курсе)
эти 17% уже прикупили недвигу на Курильских островах, шьют ночами японские флаги и растягивают к вискам глаза перед зеркалом?
Россия останется без выхода к Тихому океану, на Курилах будут американские базы.
похоже, начали готовить народ к новой реформе
эти 17% уже прикупили недвигу на Курильских островах, шьют ночами японские флаги и растягивают к вискам глаза перед зеркалом?
Эти 17% истекают слюной, что им въезд с столь критикуемые ими штаты разрешат. Putinsteam этих гаденышей звать.
друзьям можно , но почему-то друзья все, пока своего не получили, а потом поворачиваются обратной стороной к нашему народу...пусть сначала докажут на G20, что они наши друзья
все продадим пока есть возможность-все равно им тут не жить
Это просто бЛевада-Центр. Американский агент. Это опрос, как хочу так и проведу, на все оплаченные деньги.
А Сибирь скинуть по дешовке, не желают ???
1.12.2018 07:51
- гость -
ВЦИОМ лучше?