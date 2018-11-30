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Сбербанк за последние два дня подвергся серии из шести DDoS-атак беспрецедентной мощности. Хакеры производили атаки при помощи спуфинга (подмена, маскировка одной программы под другую — ред.) не менее чем со 100 серверов из шести стран, пишет ТАСС, ссылаясь на зампредправления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"То, что происходит последние несколько дней, вызвало у нас определенное беспокойство. Вчера и позавчера ресурсы Сбербанка были атакованы не менее шести раз", — рассказал он, добавив, что длительность хакерских атак была не менее 1,5 часов. Одна из них длилась порядка 27 минут. "Это беспрецедентная по длительности атака, которая осуществлялась с помощью новых технологий — с применением технологии спуфинга и сокрытия адресов отправителя. По нашим оценкам, она осуществлялась весьма профессионально, в рамках этой атаки атакующий активно исследовал уровень нашей защиты", — отметил Кузнецов, добавив, что на ресурсы банка DDoS-атаки не повлияли.
Кузнецов отметил, что атаки могли проводиться из-за рубежа. "И из тех материалов, которые у нас есть, видно, что атаки были с более чем 100 серверов, размещенных в шести странах мира", — рассказал он, добавив, что банк уже передал нужные материалы по инцидентам в госорганы.
По словам зампредправления банка, защита и технологии Сбербанка позволяет успешно отражать такие атаки. В случае подобной атаки на сервера другой компании последствия могли быть значительнее.
Кузнецов добавил, что всего в текущем году на системы Сбербанка совершили порядка 70 хакерских атак, поскольку годом ранее их число не превысило 50.
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