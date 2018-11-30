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Сына Игоря Талькова задержали в столице РФ за нетрезвое вождение. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Сообщается, что Игорь Тальков-младший находился за рулем машины Jeep Grand Cherokee.
По данным полицейских, это не первое такое нарушение со стороны сына музыканта, после прошлого его лишили водительских прав.
Тальков совершил преступление по статье УК о нарушении ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию, добавил источник.
По этой статье нарушителю грозит до двух лет тюрьмы.
Сам музыкант опроверг данные о пьяном вождении.
"Все кто меня знает, знают, что с 2014 года я не пью. Меня действительно тормознули, и я отказался ехать сдавать кровь, принципиально отказался, потому что ко мне постоянно докапываются сотрудники, постоянно меня обыскивают, постоянно тормозят и просят писать. Я устал от этого и решил себе немного жизнь испортить", — цитирует агентство видеообращение Талькова во "ВКонтакте".
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