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Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи c сообщением СМИ об инциденте в московском аэропорту Шереметьево. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу ведомства.
Уточняется, что инцидент произошел 29 ноября 2018 года на взлетно-посадочной полосе в международном аэропорту Шереметьево.
Проведение проверки поручено столичному прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.
"По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования", — добавили в прокуратуре.
Ранее появилась информация, что рабочий дорожно-строительной компании несанкционированно оказался на ВПП в "Шереметьево", когда на нее перед взлетом вырулил пассажирский Boeing. В результате произошедшего мужчина не пострадал.
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