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Общий доход трех богатейших министров администрации президента США Дональда Трампа составил в 2017 году около 150 миллионов долларов. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на издание Politico.
Газета получила в распоряжение налоговые декларации политиков в ответ на запрос в Белый дом. Самый высокий доход за прошлый год зафиксирован у министра финансов Стивена Мнучина (47 миллионов долларов), министра торговли Уилбура Росса (41,6 миллиона долларов), а также у министра образования Бетси Девос, доход которой вместе с доходом мужа составил 59,4 миллиона долларов.
Большинство денег главы ведомств заработали с продажи активов с целью избежания конфликта интересов на их работе. Вдобавок они получали прибыль с дивидендов, прироста капитала и процентов по счетам.
По данным издания, многие ранее критиковали назначение главой Белого дома богатых банкиров Мнучина и Росса и предпринимателя Девос на должности министров. Трамп в ответ заявил, что они работают не из-за денег, и что эти люди — "отличные и блестящие умы".
Летом издание Wall Street Journal писало, что стоимость активов старшего советника президента Соединенных Штатов Джареда Кушнера и его жены Иванки Трамп возросла за год на несколько десятков миллионов долларов. Сообщается, что совокупная стоимость их активов оценивается от 229 до 786 миллиона долларов.
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