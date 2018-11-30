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Кремль сожалеет о том, что американская сторона отменила встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря главы России Дмитрия Пескова.
"Мы сожалеем о решении американской администрации отменить планировавшуюся встречу двух президентов в Буэнос-Айресе", — цитирует агентство слова представителя Кремля.
Песков также добавил, что Путин все еще готов к новым контактам с Трампом.
По словам представителя Кремля, отмена встречи глав двух государств "означает, что обсуждение серьезных вопросов международной и двусторонней повестки дня откладывается на неопределенное время".
Ранее американский лидер написал в своем Twitter-аккаунте, что решил отказаться от двусторонней встречи с российским коллегой на полях G20 в Буэнос-Айресе из-за инцидента в Керченском проливе.
При этом Трамп незадолго до данного заявления говорил, что двусторонняя встреча, скорее всего, пройдет, что для нее "очень хорошее время".
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