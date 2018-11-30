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Пилотные проекты по снижению числа семей с уровнем дохода ниже прожиточного минимума стартуют в восьми регионах. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на слова главы Минтруда Максима Топилина на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
"Договорились с рядом регионов <…> провести на их территории эксперимент по персонифицированному выявлению семей с низкими доходами, с тем чтобы построить для них траектории выхода из малообеспеченности", — заявил он. По словам главы ведомства, в будущем, предположительно с 2021 года, данную технологию хотят развернуть по всей России, для чего будет создана Единая государственная информационная система социального обеспечения.
В рамках пилотных проектов нужно будет отработать задачу целенаправленной помощи бедным семьям, добавил министр. "Прежде всего, на 65-70% это семьи с детьми", — цитирует агентство его слова.
Вскоре Топилин собирается провести совещание по данному вопросу с Минфином и Минэкономразвития, чьи данные тоже будут использовать в ходе проекта, а также проработать с министерством финансов вопрос о поддержке соцконтракта и федерального бюджета. "Пока этих решений нет — это компетенция регионов", — добавил глава ведомства.
Пресс-служба министерства уточнила, что пилотные проекты пройдут в Кабардино-Балкарии, Татарстане, Приморском крае, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областях.
Комментарии
А чё не у нас? В любое село заедь и таких - через одного. Да и есть же данные с соцстраха, куда отчетность возят! Чё их искать? И раз наш регион славится самыми низкими зарплатами, так почему с нас бы и не начать???
Э! Ау!
ну хватит с нами бороться ну дайте пожить чуть чуть
В проект надо включать самые нищие регионы.Два Алтая, Калмыкия, Ингушетия, может Тыва. Но никак не Татарстан, Приморье и остальные.В бюджет татаров поступит 260 млрд, в Алтай 6((