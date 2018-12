Фото: s2.reutersmedia.net

Российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп перед началом фотографирования лидеров G20 в Буэнос-Айресе (Аргентина) не поприветствовали друг друга. Об этом пишет "Интерфакс".

Агентство сообщает, что глава РФ первым поднялся на подиум для фотографирования, Трамп прошел мимо него.

После этого главы государств G20 пошли в зал первого пленарного заседания.

Путин шел одним из первых, а Трамп — на отдалении от него.

По словам наблюдателей, глава Белого дома прибыл на перво заседание "большой двадцатки" намного позже других лидеров.

Сообщается, что на первом пленарном заседании G20 президенты РФ и США будут сидеть далеко друг от друга — между ними места отведены наследному принцу Саудовской Аравии, президентам ЮАР, Турции и британскому премьеру.

Напомним, ранее между российским и американским лидером были запланированы переговоры в Аргентине, но Трамп отменил их из-за инцидента в Керченском проливе.

#G20 leaders including @realDonaldTrump and @JustinTrudeau pose for traditional "class photo" group shot



MORE:https://t.co/uK9I6su7ro pic.twitter.com/EXsqdD5kYT