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Корпорация "Роскосмос" опубликовала отчет о деятельности за прошлый год. Госкорпорация основными результатами называет сохранение ведущих позиций РФ на рынке космических запусков, формирование своей орбитальной группировки, строительство объектов первой очереди космодрома Восточный, передает РБК.
К отчету прилагается таблица о достижении целевых показателей по госпрограмме космической деятельности на 2013–2020 годы. В частности, согласно плану доля российского экспорта ракетно-космической техники должна была по итогам прошлого года составить 24,5% от мирового, однако в итоге данный показатель составил 8,5%.
"Роскосмос" связал это с санкциями и падением курса рубля, в следствие чего не удалось оснастить технику "высококачественной импортной аппаратурой". Проблемы со средствами выведения связаны с конкуренцией со стороны частных американских космических компаний, прежде всего SpaceX, предлагающих "демпинговые цены" на космические запуски.
Доля производства ракетно-космической техники в РФ от глобального объема составила 7,1% при плане 7,7%. Это связали с сокращением бюджетного финансирования.
Кроме этого, "Роскосмос" отчитывается об исполнении плана по запуску космических аппаратов. В документе отмечается, что по плану "Роскосмос" должен был запустить 25 аппаратов, но по факту запустил лишь 17, не учитывая четыре запуска военного назначения. В трех случаях неудачи объяснили тем, что производители из Украины не поставили комплектующие или задержали производство ракеты-носителя.
В частности, из-за того, что Украина не поставила комплектующие для разгонного блока "Бриз-КМ", на год перенесли пуск спутника связи "Гонец-М". По этой же причине был передвинут и запуск одного из двух устройств дистанционного зондирования Земли Sentinel-3B, который запустили в итоге в конце апреля. Кроме этого, был сорван запуск украинского спутника "Лыбидь". В отчете говорится, что это произошло "в связи с задержкой изготовления ракеты-носителя украинского производства".
Напомним, в 2018 году госкорпорацию возглавил бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин. После его назначения поменялись главы ряда дочерних структур "Роскосмоса", а бывшие сотрудники НПО им. Лавочкина и РКК "Энергия" стали фигурантами уголовных дел о мошенничестве.
Глава Сечтной палаты Алексей Кудрин 25 ноября заявил о краже в госкорпорации миллиардов бюджетных денег.
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