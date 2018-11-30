Фото: regnum.ru
СМИ Аргентины обсуждают четырехколесных "зверей" — лимузины американского и российского лидеров, которые прибыли вместе с владельцами в Буэнос-Айрес на саммит "большой двадцатки", пишет РИА Новости.
Оба автомобиля аргентинские СМИ называют "Bestia", что переводится как "зверь".
Кроме этого, лимузин Владимира Путина окрестили "настоящим бункером на колесах" — он выдерживает пули большого калибра и даже взрывчатку, все детали машины совершенно секретны. В Аргентину глава РФ привез машину Aurus.
Отличительными чертами бронированной машины Дональда Трампа являются вес в семь тонн и способность выдерживать химические и биологические атаки.
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