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В Новосибирске перед судом предстанет водитель Nissan, который пытался дать крупную взятку автоинспектору. Об этом пишет "НГС.Новости".
Уточняется, что инцидент произошел ночью 12 августа.
Сообщается, что рядом с домом №21 по улице Челюскинцев сотрудники ДПС остановили иномарку под управлением 27-летнего водителя, поскольку он нарушил требования ПДД об остановке перед стоп-линии. В ходе проверки документов правоохранители выяснили, что в феврале водителя лишили права управления автомобилем на 18 месяцев.
По словам старшего помощника руководителя СУ СКР по Новосибирской области Дмитрия Чечулина, инспекторы должны составить протокол по факту управления автомобилем водителем без прав. Чтобы уйти от наказания, сразу поле этого в машине ДПС нарушитель передал автоинспектору 148 тысяч рублей, однако инспектор отказался от взятки, а водителя после передачи средств задержали стражи порядка.
Чечулин отметил, что в ходе расследования уголовного дела водитель Nissan признался в преступлении. С обвиняемого взяли подписку о невыезде. Вскоре ему предстоит пойти под суд, расследование дела уже завершено.
В пресс-службе ГУ МВД РФ по Новосибирской области добавили, что автоинспекторы поймали нарушителя во время операции "Нетрезвый водитель". После задержания водителя следователи возбудили уголовное дело о даче взятки.
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