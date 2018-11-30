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Страны G7 приняли заявление по произошедшему в Керченском проливе, а также призвали к сдержанности и предотвращению дальнейшей эскалации. Об этом пишет РИА Новости.
Главы МИД Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также верховный представитель Евросоюза выразили крайнюю обеспокоенность действиями РФ в районе Керченского пролива, что "опасно усилило напряженность".
"Мы призываем к сдержанности, должному уважению к международному праву и предотвращению любой дальнейшей эскалации ситуации", — цитирует агентство текст заявления.
Также главы МИД призвали Россию отпустить задержанные корабли ВМС Украины и моряков, а также "воздержаться от препятствования законному проходу через Керченский пролив".
Напомним, инцидент произошел 25 ноября. Корабли — два катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" — нарушили госграницу России и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования властей РФ.
В итоге пограничники задержали нарушителей, применив оружие. Трое моряков получили ранения. Всего на борту задержанных кораблей оказалось 24 военных, включая сотрудников СБУ. Всех их арестовали.
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