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Следствие обратилось к суду с требованием продлить срок ареста для игроков в футбол Павла Мамаева и Александра Кокорина, обвиняемых в хулиганстве и побоях. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на ТАСС и столичный Тверской суд.
"Соответствующие материалы следствия поступили в суд. В ближайшее время будет назначена дата рассмотрения ходатайства", — цитирует издание слова представителя суда.
О планах гособвинения добиться продления ареста спортсменов стало известно 29 ноября. Источник в правоохранительных органах заявил, что футболистов хотят оставить под стражей до 8 февраля следующего года. Следствие настаивает, что Кокорин и Мамаев могут попытаться скрыться от органов и покинуть страну.
30 ноября Мосгорсуд отклонил кассационные жалобы защиты футболистов на их арест.
8 октября форвард "Зенита" Кокорин и полузащитник "Краснодара" Мамаев вместе с друзьями избили людей на парковке и в одном из московских кафе. Против них возбудили уголовное дело по статьям "хулиганство" и "побои".
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