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Российская "Центральная пригородная пассажирская компания" (ППК) проводит тесты на некоторых станциях системы распознавания лиц для оплаты проезда в электричках. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на гендиректора компании Максима Дьяконова.
Он заявил, что в тестировании будет участвовать прототип системы. "Хотим посмотреть, имеет ли это под собой основания или не имеет",— заявил он.
Представитель Центральной ППК заявил, что тестирование ведется на Киевском вокзале и транспортно-пересадочном узле "Солнечная". В ППК заявили, что эксперимент направлен на тестирование биометрической технологии распознавания лиц "применительно к полигону деятельности компании", и участвуют в нем пока лишь сотрудники ППК.
Прототип системы распознавания лиц для оплаты проезда будет построен на базе биометрической платформы ЦРТ.
Глава по бизнес-развитию биометрического направления в ЦРТ Андрей Хрулев заявил, что "технологии будущего нацелены на максимально естественное, я бы даже сказал дружелюбное общение человека и компьютерной системы". Он отметил, что совместно с АО "ЦППК" ведется работа над тем, чтобы пассажиры электричек могли легко проходить турникеты и не замечать взаимодействия с ними. "К этому идут все крупнейшие транспортные компании мира, и я рад, что в России проводятся подобные испытания", — подчеркнул он.
О планах внедрить в РФ биометрическую систему распознавания лиц для оплаты проезда ранее сообщали в Минстрое. В ведомстве считают, что это ускорит посадку пассажиров. Также пилотный проект по распознаванию лиц пассажиров разрабатывают "Аэрофлот" и Шереметьево.
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