Фото: vsluh.ru
Подавляющее большинство (89%) россиян убеждено, что больным СПИДом нужно оказывать помощь. За минувшие 14 лет почти в два раза выросла доля россиян, которые терпимо относятся к ВИЧ-инфицированным, пишет "Интерфакс".
По данным опроса ВЦИОМ, при этом 5% респондентов предлагают изолировать больных СПИДом от общества.
Результаты опроса показывают, что отношения граждан РФ к ситуациям взаимодействия с ВИЧ-инфицированными стало существенно терпимее. Также спокойнее стала восприниматься ситуация проживания по соседству с носителем вируса: в данный момент 65% опрошенных отмечают, что в этом нет ничего страшного, тогда как в 2005 году эта доля была равна 38%.
По их данным, выросла доля тех, кто не видит ничего предосудительного в ухаживании за ВИЧ-инфицированными людьми (с 29% в 2005 году до 57% в текущем году). Каждый второй (50%) опрошенный полагает, что нет ничего страшного в том, чтобы работать с заболевшими людьми (рост с 33% в 2005 году).
Сообщается, что, по оценкам более половины (53%) россиян, доля зараженных в РФ находится в пределах 1-10%: 24% называют интервал от 1 до 5%, 22% — от 6 до 10%. Около трети (29%) считают, что эта доля превышает 10% населения, и 7% респондентов оценивает долю зараженных ВИЧ "менее 1%" граждан — что соответствует последним официальным данным, отмечают в ВЦИОМ.
Сообщается, что опрос проводился 28 ноября, в нем участвовали 1600 совершеннолетних респондентов.
Комментарии