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Президент Украины Петр Порошенко в интервью Sky News, комментируя возможное влияние происшествия в Керченском проливе на выборы на Украине, а также заявил, что у него "две плохие новости" для главы РФ Владимира Путина. Об этом пишет RT.
"У меня две плохие новости для Путина. Первая: российский президент никогда не будет решать, кто будет президентом Украины. Это решение примет украинский народ", — приводит издание слова Порошенко.
Так глава Украины прокомментировал вопрос о том, что провокация в Керченском проливе могла быть создана для воздействия на выборы на Украине.
Украинский лидер добавил, что он уверен и доверяет своему народу.
По словам Порошенко, от отмены выборов при военном положении выиграет только один человек. "Знаете, кто это? Это Путин", — добавил президент.
Ранее российский лидер назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, которую Киев организовал "в преддверии президентских выборов на Украине". Также Путин объяснил подобные действия Украины низким рейтингом Порошенко.
Комментарии
Логика алкоголика объяснению не поддаётся. Украинцам стоит задуматься нужен ли им президент, цель жизни которого нагадить соседней стране и её президенту. Впрочем, похоже достаточно большой части бывших братьев нравится роль вонючего дерьма, которым запад швыряется в Россию.
1.12.2018 04:59
- гость -
А нужен ли президент который своему народу гадит?