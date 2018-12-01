Фото: shipovnik.ua
Президент Украины Петр Порошенко в интервью Sky News, комментируя возможное влияние происшествия в Керченском проливе на выборы на Украине, а также заявил, что у него "две плохие новости" для главы РФ Владимира Путина. Об этом пишет RT.
"У меня две плохие новости для Путина. Первая: российский президент никогда не будет решать, кто будет президентом Украины. Это решение примет украинский народ", — приводит издание слова Порошенко.
Так глава Украины прокомментировал вопрос о том, что провокация в Керченском проливе могла быть создана для воздействия на выборы на Украине.
Украинский лидер добавил, что он уверен и доверяет своему народу.
По словам Порошенко, от отмены выборов при военном положении выиграет только один человек. "Знаете, кто это? Это Путин", — добавил президент.
Ранее российский лидер назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, которую Киев организовал "в преддверии президентских выборов на Украине". Также Путин объяснил подобные действия Украины низким рейтингом Порошенко.
Комментарии