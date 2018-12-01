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Более пяти миллиардов аккаунтов в соцсетях в мире хоть раз подвергались взлому, поэтому эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества и специалисты по безопасности Group-IB рассказали пользователям, как избежать взлома аккаунта и что делать в этом случае. Об этом пишет "Российская газета".
Сообщается, что чаще всего взлом происходит при помощи фишинга — мошенничества, целью которого является выманивание у людей таких данных, как пароль доступа для рассылки спама или вымогательства средств.
Чтобы не попасться, пользователям советуют не переходить по подозрительным ссылкам, не устанавливать на свои устройства непроверенные приложения, не вводить логин и пароль для аккаунтов на сомнительных ресурсах. Для минимизации возможности взлома необходимо инсталлировать программы исключительно из официальных источников, периодически сканировать гаджет с помощью антивирусных программ, время от времени менять пароли.
Кроме этого, рекомендуется использовать двойную защиту, привязав к аккаунту смартфон и подтверждая вход и иные операции при помощи SMS. Также не рекомендуется для разных учетных записей и ресурсов устанавливать разные пароли, не пользоваться публичными сетями Wi-Fi, либо настроить на гаджете VPN, но не бесплатный, а проверенный. Это поможет избежать перехвата данных.
Если взлом все же произошел, эксперты советуют обратиться в полицию, восстановить аккаунт при помощи техподдержки сервиса, проверить девайс антивирусом, сменить пароли на всех аккаунтах, проинформировать о взломе друзей. Кроме этого, Роскачество разработало дополнительные рекомендации для пользователей ряда социальных сетей. Все подробности можно посмотреть на сайте ведомства.
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