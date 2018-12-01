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Дети в утробе матери "пинаются", потому что познают границы своего тела. Об этом пишет "Газета.ru", ссылаясь на слова ученых из Университетского колледжа Лондона, опубликованные в журнале Scientific Reports.
Специалисты наблюдали за движениями 19 новорожденных детей, которые появились на свет на 31-42 неделе беременности, и показателями работы их мозга в фазе быстрого сна. Всякий раз, когда дети двигали рукой или ногой, активизировалось соответствующее полушарие мозга. Чем младше был ребенок, тем интенсивнее работал мозг. Самые сильные изменения регистрировались у недоношенных детей, которые должны были находиться в утробе.
По мнению ученых, движения рук и ног плода в последнем триместре беременности способствуют росту участков мозга, которые связаны с сенсорным восприятием, а также с чувством границ своего тела. Они полагают, что с учетом этих данных можно создать оптимальную среду для развития младенцев, особенно недоношенных. Кроме этого, движения осуществляются преимущественно во время сна — а, значит, его не нужно прерывать ради медпроцедур и других целей.
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