День борьбы со СПИДом отмечают во всем мире 1 декабря. Не обошла эпидемия ВИЧ стороной и Алтайский край. Как сообщили в региональном минздраве, на данный момент в крае зарегистрировано более 29 тысяч случаев ВИЧ-инфекции. Проживают в регионе с данным диагнозом 20,5 тысяч человек.
С января по сентябрь в Алтайском крае зарегистрировано 1900 новых случаев ВИЧ-инфекции. Это на 35 случаев больше, чем за аналогичный период 2017 года. По слова специалистов, в последние годы растет число заражений ВИЧ с помощью незащищенных половых контактов. При этом, если раньше ВИЧ называли болезнью молодых, то сегодня возраст впервые выявленных с диагнозом от 30-35 лет.
Число ВИЧ-инфицированных женщин составляет около 37% от общего количества. По данным на 1 октября 2018 года ВИЧ-инфицированными женщинами рождено 4254 детей. 297 малышей установлен диагноз "ВИЧ-инфекция". Среди больных ВИЧ-инфекцией наибольший удельный вес приходится на лиц в возрасте 30 лет и старше.
Комментарии
Да ну?! Давайте лучше что-нибудь про вставание с колен, пендосов и хохлов.