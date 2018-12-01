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Около 2000 новых случаев ВИЧ выявлено в Алтайском крае с начала 2018 года

, ИА "Амител"
Это на 35 случаев больше, чем за аналогичный период 2017 года

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bimages%2Fsearch%3Bimages%3B%3B&text=&etext=1987.7BPQ6g8aYnm9OwciFy8B8tPLF

День борьбы со СПИДом отмечают во всем мире 1 декабря. Не обошла эпидемия ВИЧ стороной и Алтайский край. Как сообщили в региональном минздраве, на данный момент в крае зарегистрировано более 29 тысяч случаев ВИЧ-инфекции. Проживают в регионе с данным диагнозом 20,5 тысяч человек.

С января по сентябрь в Алтайском крае зарегистрировано 1900 новых случаев ВИЧ-инфекции. Это на 35 случаев больше, чем за аналогичный период 2017 года. По слова специалистов, в последние годы растет число заражений ВИЧ с помощью незащищенных половых контактов. При этом, если раньше ВИЧ называли болезнью молодых, то сегодня возраст впервые выявленных с диагнозом от 30-35 лет. 

Число ВИЧ-инфицированных женщин составляет около 37% от общего количества. По данным на 1 октября 2018 года ВИЧ-инфицированными женщинами рождено 4254 детей. 297 малышей установлен диагноз "ВИЧ-инфекция". Среди больных ВИЧ-инфекцией наибольший удельный вес приходится на лиц в возрасте 30 лет и старше.


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