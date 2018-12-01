Стейки, вино, гамбургеры и аргентинские "чебуреки": "РИА Новости" рассказали, чем на саммите G20 в Аргентине кормят мировых лидеров, журналистов и других гостей.
По словам организаторов, главным блюдом на гала-вечере в театре "Колон" станет краб. До этого глав государств уже угостили настоящим аргентинским стейком.
Журналистам стейков не предлагают, однако на выбор большое количество других блюд, среди которых разнообразие колбас и сыров, итальянское ризотто, пицца, гамбургеры и тушеные овощи.
Отмечается, что на кухню Аргентины большое влияние оказали европейские кулинарные традиции. Однако есть и оригинальные блюда. Например, мороженое с дульсе де лече, похожее на вареную сгущенку, а также пирожки эмпанадас, которые напоминают маленькие чебуреки.
Большим спросом у гостей мероприятия пользуется аргентинское вино мальбек, которое можно налить прямиком из автоматов самообслуживания, выбрав нужную порцию.
Саммит G20 проходит в Буэйнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.
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