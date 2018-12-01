Быстрой езде на автомагистралях будут учить в автошколах

После вступления в силу новых правил всех претендентов на получение водительских прав будут учить ездить по автомагистралям на максимально разрешенной скорости в 110 км/ч, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на председателя правления Гильдии автошкол Сергея Лобарева.
"В скандинавских странах, в Германии в обязательном порядке учат ездить на скорости 100-110 километров в час, так как ученики должны уметь маневрировать и выполнять упражнения на скорости в реальных условиях", — объяснил Лобарев.
Отмечается, что дороги в России пережили значительные улучшения с момента принятия правил экзаменов, появились автомобильные дороги, которые по своим характеристикам не отличаются от автомагистралей. И старое ограничение теперь не совсем корректно.
Отмечается, что новая норма — это часть большого проекта по изменению процедуры экзамена и принципов обучения. Ранее начальник Госавтоинспекции Михаил Черников сообщал, что обновленный экзамен будет значительно строже и больше направлен в сторону практического вождения.
В рамках изменений, кроме всего прочего, предлагается объединить так называемые "площадку" и "город" в единую часть.
В МВД надеются, что предложенные нововведения положительно скажутся на подготовленности водителей, ведь сейчас, по информации ведомства, всего 8% учеников сдают экзамен в ГИБДД с первого раза.
Эксперты отнеслись к предложению объединить "площадки" и "города" с меньшим энтузиазмом и усомнились в его практической пользе.
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