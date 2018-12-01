Опубликованы кадры с российским вертолетом будущего

Модель российского военного вертолета будущего была продемонстрирована Роскосмосом в фильме "ЦАГИ 100 лет: Наука летать", который посвящен юбилею Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского.
Кадры сопровождаются рассказом, в котором поясняется, что "готовится новый революционный проект — сверхскоростной перспективный боевой вертолет". Скорость новой разработки будет превышать 400 километров в час.
Показана 3D-модель разрабатываемого вертолета с традиционной для машин "Камова" соосной системой расположения несущих винтов. Кроме того, вертолет будет иметь крылья и убирающееся шасси. Ожидается, что появится и гражданская версия машины.
В конце октября снимки концепта российского перспективного боевого вертолета были опубликованы в журнале Defence Blog.
Комментарии
А для настоящего ничего нет? А то отказываются от КА-52 заказчики в пользу других производителей. Мол ненадежные.