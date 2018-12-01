В Алтайском крае село Саввушка, расположенное в Змеиногорском районе, несколько дней останется без воды и электричества, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".
Отмечается, что с пятницы, 30 ноября, из-за непогоды село осталось без электро- и водоснабжения.
"Говорят, восстановление электросетей займет не менее двух суток", — сообщается в паблике.
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А электрогенераторы туда не доедут из-за снежных заносов?Продолжаем обсуждать жизнеобеспечение российских космонавтов на лунной базе.