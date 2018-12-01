Песков рассказал, что Путин и Трамп поздоровались на саммите G20

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп поприветствовали друг друга на саммите G20 в Аргентине, сообщает "РИА Новости".
Президенты просто поздоровались, возможности пообщаться у них не было, отметил он. Таким образом он подтвердил, что главы государств поздоровались.
Ранее сообщалось, что Путин и Трамп не поприветствовали друг друга на саммите "большой двадцатки".
Запланированные ранее двусторонние переговоры между президентами России и США были отменены по инициативе американской стороны. Причиной такого шага в Вашингтоне назвали инцидент в Керченском проливе. Сам глава Белого дома заявил журналистам, что иных мотивов у него не было.
"Это единственная причина", — подчеркнул Трамп.
Он также выразил надежду, что сможет встретиться с Путиным в будущем, когда ситуация, связанная с событиями в Керченском проливе будет урегулирована.
"Нам не нравится, что произошло. Мы этому не рады, никто этому не рад. Надеемся, что им удастся это скоро урегулировать, потому что мы хотели бы встретиться с президентом Путиным", — сказал глава Белого дома.
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