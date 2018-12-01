Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в эфире телеканала "Россия 1" заявил о своем решении вступить в "Единую Россию", сообщается на сайте регионального отделения партии.
Секретарь регионального отделения партии Александр Романенко считает, что это важный шаг в деле организации эффективной работы руководящей команды региона.
"У нашего региона достаточно сильное партийное ядро с представительством во всех уровнях власти. "Единая Россия" ведущая политическая сила, системно организующая работу власти в интересах региона. Фракции "Единой России" систематизируют работу Советов на муниципальном уровне и в региональном парламенте, беря на себя ответственность за ключевые решения. Наша многочисленная команда в Государственной Думе, принимая те или иные законопроекты, ориентируется на интересы Алтайского края. В верхней палате российского парламента край также представляют члены "Единой России". Учитывая роль партии на федеральном уровне, мы можем смело говорить, что и решения о распределении федеральных средств регионам на реализацию программ также принимается нашей партией. И в этом ключе, объединение губернатора и партии только усилит работу по развитию нашего региона", — уверен Романенко.
Он также отметил, что сторонники и члены "Единой России" вместе с Томенко уже собрали и обобщили наказы жителей края, которые в итоге выросли в программу "Энергия развития".
Романенко подчеркнул, что теперь "воплощать эту программу в жизнь предстоит нам вместе".
Комментарии
ЕР это уже не поможет.
Это называется "совершил каминг-аут"
Выбрали-получите. С января пешком ходить. Прорыв одним словом. Для штор
Лучше уменьшите тарифы за тепло, проезд, налог на имущество, уменьшите вкусы монопльщиков, а то перееду в Новосибирск, где в разы меньше налоги, тарифы ЖКХ и выше заработные платы, лучше там платить налоги, чем тут запредельные деньги за эти услуги отдавать.