Депутат Госдумы от Алтайского края Иван Лоор прокомментировал заявление главы региона Виктора Томенко о вступлении в "Единую Россию", сообщается на сайте регионального отделения партии.
"Решение главы региона стать членом "Единой России" еще больше объединит нас вокруг задач, которые стоят перед регионом, и решения которых ждут от нас жители Алтайского края — от самого отдаленного населенного пункта, до краевого центра", — заявил Лоор.
Он также рассказал о своей недавней поездке по Алтайскому краю, в ходе которой услышал от жителей их главные надежды.
"Буквально на днях я побывал с рабочей поездкой в Михайловском районе. Проводил встречи с коллективами, с сельскими тружениками. Надо отметить, что селяне возлагают большие надежды на программу "Энергия развития", которую во время предвыборной кампании партия "Единая Россия" подготовила вместе с Виктором Петровичем и жителями края", — отметил Лоор.
"Считаю, что сообща, единой командой, нам будет проще двигаться к достижению поставленных целей", — подчеркнул депутат Госдумы.
Комментарии
И это правильно и честно. Сверхбогатые люди должны тоже объединяться, чтобы отстаивать свои интересы-ничего в этом нового и зазорного нет. Вопрос другой, что простые люди думают, что их интересы будут представлять и защищать богатые - это просто глупо и смешно.
Скованные одной цепью,
Связанные одной целью..(с)
Селяне возлагают большие надежды на программу "Энергия развития", подготовленную партией вместе с Томенко.НЕ НАДО ВРАТЬ ПОЧТИ ВСЕ СЕЛЯНЕ ГОЛОСОВАЛИ ЗА ГРУДИНИНА ПРОТИВ ПУТИНА И ЕД.РОССИИ И НЕ КАКИЕ НАДЕЖДЫ НА ОЗНАЧЕНЫХ ЛИЦ ОНИ НЕ ВОЗЛАГАЮТ,ПОСМОТРИТЕ ИТОГИ ВЫБОРОВ КТО ЗА КОГО ГОЛОСОВАЛ И НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ ВРАНЬЁМ.
Был уже один от "ЕР". " Результат " обалденный.