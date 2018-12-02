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Алтайский край по-прежнему сохраняет за собой звание региона-аутсайдера по уровню средней заработной платы в Сибирском федеральном округе.
Это следует из данных, опубликованных Новосибирскстатом по итогам трех кварталов 2018 года. В Алтайском крае размер средней ежемесячной зарплаты составляет 24 760 рублей. Это самый скромный показатель среди всех сибирских регионов.
При этом напомним, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года средние зарплаты в Алтайском крае увеличились на 12,3%.
Лидерами же размеру зарплат остаются Красноярский край (43 719 рублей), Томская (40 592 рубля) и Иркутская (40 909 рублей) области.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством Российской Федерации) в целом Сибирском федеральном округе в январе – сентябре 2018 года составила 36 485 рублей.
Таким образом, в Алтайском крае показатель явно ниже среднего.
Далее приводится размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников предприятий и организаций Сибирского федерального округа (включая Забайкалье и Бурятию, ныне вошедшие в состав ДФО) по различным отраслям:
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