Фото: avito.ru
Двухуровневый пентхаус площадью 259 квадратных метров продают в центре Барнаула за 19,9 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Квартира находится в высотном монолитном доме на улице Партизанской.
"Комфортный высокий этаж, продуманная до мельчайших подробностей удобная планировка, панорамный вид на город, открытая просторная терраса", — перечисляет достоинства жилья автор объявления.
К парковочному месту в цокольном этаже можно спуститься на лифте.
В квартире имеется кабинет, большая гостиная, удобная и функциональная кухня, просторная и светлая гардеробная, сауна и комната отдыха.
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