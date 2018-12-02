Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Воскресенье, 2 декабря, выдастся в Алтайском крае холодным, снежным и скользким, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
Дневные температуры в краевой столице составят -13...-18 градусов, местами в северо-западных районах будет -18…-23 градуса. Ветер ожидается юго-западный, 2-7 метров в секунду, местами по югу порывы до 12 метров.
В Барнауле также временами снег, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице будет -14...-16 градусов. Ветер юго-западный, 2-7 метров в секунду.
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