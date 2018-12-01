Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Праздник "Алтайская зимовка" проходит в Алтайском крае с 29 ноября по 2 декабря. Он посвящен прилету лебедей и открытию зимнего туристического сезона в регионе.
В этом году "Алтайская зимовка" отмечает небольшой юбилей — пять лет. И несмотря на то, что это молодой праздник, он многим успел полюбиться. Ежегодно он собирает на своих площадках тысячи гостей со всей Сибири.
1 и 2 декабря состоятся основные мероприятия "Алтайской зимовки", которые пройдут в новой локации — на туристическом комплексе "Бирюзовая Катунь".
Также ключевые мероприятия проходят в Барнауле и, конечно же, в Советском районе в заказнике "Лебединый", куда каждую зиму прилетают сотни лебедей-кликунов. К празднованию подключатся Белокуриха и Яровое, а также площадки разместятся в Змеиногорском, Бийском, Заринском, Советском и Чарышском районах.
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