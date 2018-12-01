Джордж Буш - младший подтвердил смерть своего отца

Бывший американский лидер Джордж Буш — младший подтвердил, что его отец, 41-й президент США Джордж Буш — старший, скончался в возрасте 94 лет, сообщает RT.
Об этом в Twitter написал пресс-секретарь Буша-старшего Джим Макграт.
"Джеб, Нейл, Марвин, Доро и я с грустью сообщаем, что после 94 замечательных лет наш дорогой папа умер", — говорится в заявлении Буша-младшего.
Также отмечается, что Буш-старший был "человеком с сильнейшим характером" и "лучшим отцом".
Ранее сообщалось, что Джордж Буш — старший скончался в возрасте 94 лет.
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