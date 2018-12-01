Жителей Алтайского края поздравили с 17-летием партии "Единая Россия"

Секретарь Регионального отделения партии "Единая Россия", председатель Алтайского краевого Заксобрания Александр Романенко поздравил жителей региона с днем рождения партии, сообщается на сайте реготделения.
"Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с 17-летием со дня образования партии "Единая Россия"! На пороге нового тысячелетия Россия переживала непростой период. В тот момент партия "Единая Россия" взяла на себя ответственность и объединила тех, кто поддерживал президента страны, кто был неравнодушен к своей Родине и разделял курс перемен", — отметил Романенко.
Он подчеркнул, что 17 лет – это солидный возраст для политической силы, но в масштабах истории страны или судьбы человека означает лишь начало большого пути, "пути, по которому мы идем вместе с вами, одной командой".
"Свой очередной день рождения партия встречает за работой — неделя приемов в канун 1 декабря уже стала доброй традицией. Мы всегда стремимся идти навстречу людям, быть открытыми к разговору. Время ставит перед нами новые задачи, которые требуют взвешенных и где-то непростых решений. Но в центре нашей политики всегда был и остается человек, его проблемы и устремления", — заявил Романенко.
"Дорогие жители Алтайского края, сторонники и партийцы, желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!" — добавил Романенко.
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