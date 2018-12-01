Трамп прокомментировал смерть Джорджа Буша - старшего

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья выразили соболезнования в связи со смертью 41-го американского президента Джорджа Буша — старшего, сообщает RT.
"Наши сердца страдают из-за смерти Буша-старшего, и мы вместе с американским народом направляем наши молитвы всей семье Буш, так как чтим жизнь и наследие 41-го президента", — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter Трампа.
Трамп отметил "неподдельный реализм Буша, его разоружающее остроумие и непоколебимую приверженность вере, семье и стране", которыми он "вдохновлял поколения американцев поступать на госслужбу".
Ранее экс-президент США Джордж Буш — младший подтвердил, что его отец скончался в возрасте 94 лет.
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