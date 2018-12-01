В Сети появилось видео из VIP-камеры заключенного Вячеслава Цеповяза, который отбывает 20-летнее наказание за убийства в станице Кущевская, сообщает телеканал "360".
На кадрах видно, что Цеповяз сидит с другими осужденными. В комнате стоят мягкие диваны и кресла, телевизор, вентилятор и не только. Заключенные пользуются набором посуды для чаепития.
Автор видео рассказал о сделанном в "хате" ремонте. По его словам, Цеповяз потребовал обновить комнату, "чтобы легче дышалось".
Снимавший видео мужчина попросил заключенного помахать ему рукой. Цеповяз выполнил его просьбу, держа при этом телефон. По правилам осужденным запрещено пользоваться мобильными.
Эта запись стала продолжением истории о роскошных условиях в камере Цеповяза. Ранее в Сети появились фотографии с тюремных застолий бандита. Заключенный питается крабами, икрой, шашлыками. Сумма ежемесячных закупок — около 60 тысяч рублей.
Кроме того, Цеповяз получает пакеты с передачами. В Генпрокуратуре выяснили, что их вес превышает положенные 30 килограммов. Осужденному передают конфеты, колбасы, дорогостоящие сыры, красную икру, мясо, рыбу, сигареты, телефоны, предметы бытовой химии. Администрация колонии в курсе всех передач.
В 2013 году Вячеслава Цеповяза приговорили практически к 20 годам тюрьмы. Его обвинили в деле об убийствах в станице Кущевская. Они стали одним из самых громких преступлений в современной истории России. Тогда бандиты убили 12 человек, в том числе четверых детей.
Комментарии