На Аляске зафиксировано новое землетрясение магнитудой 5,2, сообщает RT со ссылкой на Геологическую служба США.
Землетрясение произошло в 10:57 мск. Эпицентр находился в 17 километрах северо-западнее города Анкоридж. Очаг подземных толчков залегал на глубине 39 километров.
Ранее землетрясение магнитудой 7,1 произошло на юге Аляски в 27 км северо-западнее Анкориджа. Отмечается, что местных жителей призвали эвакуироваться и занять позиции на возвышенностях, чтобы избежать последствий возможного цунами.
В связи с произошедшим президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации на Аляске на уровне федеральных властей.
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