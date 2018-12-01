Согласно информации ЦГМС по Алтайскому краю, ночью в отдельных районах снег, в утренние часы местами изморозь, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с, с усилением до 12-17 м/с.
Температура ночью -22…-27, при прояснении в северных районах до -32, по югу и в предгорьях местами -17…-22. Днем -13...-18, местами в северных районах местами -18… -23. Днем в восточных районах снег, в утренние часы местами изморозь, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами по югу порывы до 12 м/с.
В Барнауле ночью ожидается -25...-27, днем -14...-16. Ночью небольшой снег, в утренние часы местами изморозь, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Днем преимущественно без осадков, в утренние часы местами изморозь, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 3-8 м/с.
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