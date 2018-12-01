Бежавший из России актер Пашинин разгребает мусор на Украине ради еды

Некогда успешный в России актер Анатолий Пашинин, бежавший из страны, чтобы в Донбассе воевать на стороне ВСУ, в интервью украинскому телеканалу рассказал, что перебивается случайными заработками и разгребает дворы, чтобы "подзаработать 500 гривен", сообщает "ЦарьГрад".
Пашинин, пришедший на интервью в вышиванке со свастикой, в эфире программы "Рандеву" признался, что работы у него сейчас нет и он перебивается случайными заработками. Видео опубликовано на YouTube-канале украинского "Пятого канала".
"Ребята иной раз звонят: "деньги нужны?" Есть возможность подзаработать гривен 500, выехать, разгрести, сейчас же этот — отопительный сезон. Люди дровами запасаются, поэтому разгрузить, выгрузить, привезли, поколоть. Елки-палки, по хозяйству всегда есть какая-то штука: расчистить завалы перед домом", — рассказал Пашинин.
Также он отметил, что для него сейчас хорошее настроение — это плотный ужин.
Пашинин был звездой сериалов. В интервью он рассказал об уничтоженной киноиндустрии Украины. Он также заявил, что министром украинской культуры должен быть актер Алексей Горбунов, который, кстати, тоже успешно работал в России, но после 2014 года уехал на Украину.
Комментарии
там ему и место