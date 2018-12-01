Президент России Владимир Путин выразил соболезнования по поводу кончины 41-го президента США Джорджа Буша — старшего, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Телеграмму Путин направил бывшему американскому президенту Джорджу Бушу — младшему.
"Дорогой Джордж, прими самые глубокие соболезнования по поводу кончины твоего отца — Джорджа Герберта Уокера Буша, бывшего президента США. Ушел из жизни выдающийся человек, всю жизнь верно служивший своей стране — с оружием в руках в годы войны и на высоких государственных должностях в мирное время", — говорится в письме.
По словам Путина, Буш-старший проявлял политическую мудрость и дальновидность, а также "стремился принимать взвешенные решения даже в самых непростых ситуациях".
Путин подчеркнул, что экс-президент США многое делал для укрепления сотрудничества Вашингтона и Москвы по вопросам международной безопасности.
"Мне посчастливилось не раз встречаться с твоим отцом. С особой теплотой вспоминаю, как он организовал нашу встречу в своей чудесной усадьбе в Кеннебанкпорте. Пусть мужество не покинет вас перед лицом этой тяжелой, невосполнимой утраты", — добавил президент России.
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