Биоинженер Артем Дементьев создал небольшое устройство, которое на присосках двигается по человеку — Skinbot, которое является одним из нескольких десятков проектов лаборатории Media Lab Массачусетского технологического института (MIT), сообщает телеканал "360".
Как рассказал ученый, в детстве он увлекался Lego и созданием конструкторских моделей. До 14 лет вместе с семьей жил в Новосибирске, а потом его отец — программист — нашел работу в США. Семья переехала в Роквилл, штат Мэриленд.
Артем Дементьев окончил "обычную школу", затем колледж, а потом Мэрилендский университет в Колледж-Парке по специальности биоинженер. Затем устроился работать в правительственную организацию — Национальный институт здравоохранения США (National Institute of Health, NIH). "Я два года занимался медицинскими исследованиями, связанными с диагностикой здоровья", — рассказал он.
Сейчас Артему Дементьеву 32 года. В 2013 году ученый стал частью одной из самых продвинутых технологических лабораторий — Media Lab MIT. Лаборатория создана в 1985 году. В настоящее время ее сотрудники специализируется на исследованиях в области технологий, медицины, искусства, дизайна и науки. Лабораторию финансируют корпоративные спонсоры. Среди низ — Verizon, Nike, Intel, Google, Lego, Twitter и многие другие. Эти компании участвуют в специальных мероприятиях, на которых ученые демонстрируют свои разработки. Попасть в Media Lab непросто — конкурс на каждое место для соискателей составляет 100-200 человек.
В Media Lab считают, что такой мини-робот сможет найти применение в телемедицине, а также в сферах красоты и моды. "Робот пока не автономный: еще не существует насосов, с помощью которых он мог бы работать самостоятельно", — рассказал Артем Дементьев. Вероятно, их ему тоже придется придумать самостоятельно.
Прежде чем создать робота на присосках, ученый пробовал сделать робота, который двигался бы по коже с помощью клея, гидрогеля или колес, но все оказывалось тщетно. "Я потратил около восьми месяцев, пытаясь использовать разные механизмы, было создано шесть прототипов", — поделился он.
Сейчас Skinbot, в устройство которого входит мини-камера, может измерять пульс, находить злокачественные образования на коже, а также измерять эластичность и упругость кожи, рассказал ученый. По его словам, исследование упругости кожи в будущем поможет в создании протезов для людей, которые лишились конечностей. Skinbot сможет точно определять механические свойства кожи — эти знания помогут в индивидуальном протезировании, уверен Артем Дементьев. Кроме того, Skinbot можно будет использовать в косметической промышленности — при создании лосьонов и кремов, которые будут помогать бороться со старением кожи.
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