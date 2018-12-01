Воскресенье, 2 Декабрь, 07:38

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Сколько денег в месяц вам нужно, чтобы почувствовать себя счастливым

А вы согласны сортировать мусор?

Спецпроекты

$ 66,53
€ 75,75
302118
Обь
78см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новые тарифы в автобусах БарнаулаНовый год - 2019Перемены в правительстве Алтайского края
Новости

Правительство поддержало проект об усыновлении детей ВИЧ-инфицированными

, ИА "Амител"
Поводом для рассмотрения вопроса стало дело семьи из Подмосковья

Фото: gripptips.ru

Комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ одобрила проект закона, разрешающий носителям ВИЧ и вируса гепатита С усыновлять детей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Документ вносит поправки в статью 127 Семейного кодекса России, согласно которым россиянам с инфекционным заболеваниями позволят юридически узаконить усыновление. Это станет возможным в случае, если дети уже с ними жили.

Сейчас ВИЧ-инфицированным не запрещают усыновлять детей. Однако действующее законодательство предусматривает норму, согласно которой документы на усыновление можно подать только после прекращения диспансерного наблюдения в связи с инфекционными заболеваниями. При ВИЧ и гепатите С человек остается под наблюдением пожизненно.

Проект разработало Министерство просвещения во исполнение постановления Конституционного суда, который счел эту норму неконструктивной.

Поводом для рассмотрения вопроса стало дело семьи из Подмосковья. Женщина заразилась ВИЧ-инфекцией в больнице во время выкидыша. Позднее пара решила усыновить ребенка, которого им выносила сестра женщины. Однако суд отказал паре в усыновлении из-за инфекции.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< декабрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
07:34
Барнаульцев массово "завлекают" на Трассу Здоровья 10 путевками в Австрию 0
07:19
Почему маршала Ворошилова похоронили возле Кремлевской стены 35
07:03
Двухуровневый пентхаус с террасой и сауной продают в Барнауле за 19,9 млн 0
06:48
Ангельская Люси Лью: фото экзотичной голливудской дивы 0
06:32
Чистые эмоции: дети и их реакция на подарки 0
06:17
Холодно, скользко и снежно: прогноз погоды в Алтайском крае на 2 декабря 0
06:01
Алтайский край остается аутсайдером по уровню зарплат в Сибири 0
23:34
Пассажир снял на видео, как у Airbus 320 начала отваливаться обшивка 0
22:22
Правительство поддержало проект об усыновлении детей ВИЧ-инфицированными 0
21:28
Биоинженер из России создал в США роботов, способных находить рак 0
20:14
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Джорджа Буша - старшего 0
19:49
Бежавший из России актер Пашинин разгребает мусор на Украине ради еды 4
19:19
СК начал проверку после отравления школьников крысиным ядом в Казани 0
18:44
От -32 до -13: погода в Алтайском крае на 2 декабря 0
18:02
Новое землетрясение магнитудой 5,2 произошло на Аляске 0
17:40
Видео из VIP-камеры Цеповяза появилось в Сети: кресла и набор для чаепития 1
17:18
Призыв не пускать на Украину женщин оценили в Совете при президенте России 0
16:46
Трамп прокомментировал смерть Джорджа Буша - старшего 0
16:21
Подросток погиб при прыжке с парашютом на Сахалине 0
15:35
Жителей Алтайского края поздравили с 17-летием партии "Единая Россия" 3
15:01
Джордж Буш - младший подтвердил смерть своего отца 0
14:44
Люди, птицы и Снегурочки: фотографии с "Алтайской зимовки" 0
14:18
Умер бывший президент США Джордж Буш - старший 0
13:34
Алтайский губернатор Виктор Томенко объяснил, зачем он стал единороссом 6
13:22
Жителям Алтайского края напомнили правила поведения на льду 0
12:32
"Еще больше объединит нас": Лоор о вступлении Томенко в "Единую Россию" 4
12:01
Алтайский губернатор Виктор Томенко заявил о вступлении в "Единую Россию" 4
11:42
Песков рассказал, что Путин и Трамп поздоровались на саммите G20 0
11:11
Алтайское село несколько дней проведет без воды и света из-за непогоды 1
10:46
Порошенко назвал необходимый уровень минимальной зарплаты на Украине 0
10:24
Опубликованы кадры с российским вертолетом будущего 1
09:42
Падение цены нефти Brent стало рекордным за последние 10 лет 1
09:25
Быстрой езде на автомагистралях будут учить в автошколах 0
08:51
Вино и "чебуреки": СМИ рассказали о меню глав государств на саммите G20 0
08:34
Стало известно, когда должна заработать российская база на Луне 1
08:06
66 студентов и аспирантов получат премии от главы Барнаула в 2019 году 0
07:50
Вашингтон-град: интересные факты о столице Соединенных Штатов 2
07:34
Куда сходить в Барнауле в первые зимние выходные 0
07:19
Около 2000 новых случаев ВИЧ выявлено в Алтайском крае с начала 2018 года 1
07:03
Элитную квартиру с камином и видом на заречье продают в Барнауле за 15 млн 0
07:00
Танцы на льду и полеты в небе: чем удивит "Алтайская зимовка" в 2018 году 0
06:48
Лучшие обложки легендарного журнала Playboy 0
06:32
Красотки играют в хоккей: девушки с клюшками 0
06:17
Мороз со снегом, метелями и гололедом обещают в Алтайском крае 1 декабря 0
06:01
Площадь Сахарова закрывают для движения в центре Барнаула на полтора месяца 0
05:07
Ученые выяснили, зачем дети пинаются в утробе 0
04:05
Noise MC устроит концерт на Украине, несмотря на запрет властей Киева 0
03:06
В Роскачестве объяснили, как обезопасить аккаунты в социальных сетях 0
02:09
Порошенко рассказал о "двух плохих новостях" для Путина 2
01:09
Опрос: россияне стали терпимее относиться к ВИЧ-инфицированным 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.