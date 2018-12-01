Комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ одобрила проект закона, разрешающий носителям ВИЧ и вируса гепатита С усыновлять детей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
Документ вносит поправки в статью 127 Семейного кодекса России, согласно которым россиянам с инфекционным заболеваниями позволят юридически узаконить усыновление. Это станет возможным в случае, если дети уже с ними жили.
Сейчас ВИЧ-инфицированным не запрещают усыновлять детей. Однако действующее законодательство предусматривает норму, согласно которой документы на усыновление можно подать только после прекращения диспансерного наблюдения в связи с инфекционными заболеваниями. При ВИЧ и гепатите С человек остается под наблюдением пожизненно.
Проект разработало Министерство просвещения во исполнение постановления Конституционного суда, который счел эту норму неконструктивной.
Поводом для рассмотрения вопроса стало дело семьи из Подмосковья. Женщина заразилась ВИЧ-инфекцией в больнице во время выкидыша. Позднее пара решила усыновить ребенка, которого им выносила сестра женщины. Однако суд отказал паре в усыновлении из-за инфекции.
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