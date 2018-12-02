Сегодня, 2 декабря, с 9:00 до 17:00 в Барнауле на лыжной базе "Динамо" состоится торжественное открытие Трассы Здоровья. Акцию, приуроченную к старту нового лыжного сезона, по традиции проводит компания "Мария-Ра".
В этот день всех участников ждет угощение от партнеров горячим чаем и сладостями, концертная программа с приглашенными звездами Барнаула, конкурсы, игры и развлечения. Протяженность одного круга трассы составит 10 км и 25 км соответственно. Пункты питания будут находиться на стартовой поляне, а также на 5-м и 12-м км трассы.
Кроме того, 2 декабря состоится финал акции "Стартуй в Барнауле, финишируй в Австрии", где каждый посетитель трассы Здоровья, сбросивший чек в лототрон на 5-м км Трассы Здоровья может выиграть одну из 10 путевок в Австрию на предстоящий чемпионат мира по лыжным гонкам. Он пройдет с 20 февраля по 2 марта 2019 года. Розыгрыш путевок состоится уже 3 декабря в 21:00 на телеканале "Катунь 24".
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