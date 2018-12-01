Пассажир снял на видео, как у Airbus 320 начала отваливаться обшивка

Пассажир самолета авиакомпании Frontier Airlines снял на видео, как во время полета воздушное судно теряет обшивку двигателя, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на USA Today.
Отмечается, что Airbus 320 вылетел из аэропорта Лас-Вегаса в Тампу в пятницу, 30 ноября, около 7:00 по местному времени (18:00 мск).
Однако спустя несколько минут после взлета пассажиры заметили, что у двигателя отходит обшивка, и сообщили об этом бортпроводникам.
Из-за инцидента самолет вернулся в аэропорт Мак-Карран в Лас-Вегасе.
На борту находился 171 пассажир и шесть членов экипажа. Никто из них не пострадал.
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