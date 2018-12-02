Путин назвал маловероятным сценарием сюжет фильма "Хантер Киллер"

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции поделился мнением об американском боевике "Хантер Киллер", сообщает RT.
"На нашу базу зашла (американская подлодка)?" — уточнил Путин, выслушав от журналиста пересказ сюжетной линии кинокартины.Такой сюжет картины он назвал "маловероятным и фантастическим".
"У нас два маленьких катера, подаренных Соединенными Штатами Украине, не прошли через Керченский пролив, а ты хочешь, чтобы атомная подводная лодка зашла на нашу базу", — подчеркнул Путин.
Ранее сообщалось, что американский фильм Донована Марша "Хантер Киллер" получил прокатное удостоверение в России.
Согласно сюжету ленты, служащие американских ВМС спасают российского президента из рук заговорщиков и предотвращают третью мировую войну.
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