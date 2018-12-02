Командующего Пятым флотом США обнаружили мертвым в Бахрейне

Командующего Пятым флотом Военно-морских сил США Скотта Стирни нашли мертвым в его резиденции в Бахрейне, сообщает "Дождь" со ссылкой на CNN.
Как заявили в ВМС США, тело Стирни обнаружили в субботу, 1 декабря. Обстоятельства его смерти расследуют разведывательная служба ВМС США и бахрейнская полиция. В ведомстве заявили, что у них нет подозрений на насильственные действия.
Пятый флот контролирует военно-морские операции на Ближнем востоке и базируется в Аравийском море, Персидском заливе и западной части Индийского океана.
Как отмечает CNN, Пятый флот "критически важен для интересов безопасности США", учитывая "вызовы Ирана и поддерживаемых им повстанцев-хуситов". Также через контролируемые воды проходят большое количество коммерческих судов с нефтью и газом.
Скотт Стирни был назначен командующим Пятым флотом в мае этого года. Временно исполняющим его обязанности назначили его заместителя Пола Шлиза.
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