На саммите "Большой двадцатки", прошедшем в Буэнос-Айресе, из-за многочисленных противоречий главам государств с трудом удалось согласовать совместное коммюнике, а Владимиру Путину пришлось даже рисовать схемы, чтобы разъяснить коллегам ситуацию в Керченском проливе, сообщает "РИА Новости".
"В двух словах я ответил на его [Дональда Трампа] вопросы, связанные с этим инцидентом в Черном море. У него своя позиция, у меня — своя, мы остались при своем мнении", — начал Путин пресс-конференцию по итогам саммита G20 в Аргентине.
Встреча, которая так и не состоялось, была одной из главных интриг этого форума. Полноценное общение Путина и Трампа могло бы наконец вывести отношения Москвы и Вашингтона из тупика. Однако в последний момент, буквально в полёте, Трамп передумал, якобы из-за инцидента в Керченском проливе. И сообщил об этом, по обыкновению, в Twitter.
Потом на протяжении двух дней казалось, что он умышленно игнорирует российского коллегу. Так, на церемонии фотографирования (которой пресса обычно уделяет повышенное внимание) президент США прошел мимо Путина к своему месту и не только не протянул руку, но и не поздоровался с ним.
Чуть позже в Кремле пояснили, что "контакт был" и главы государств все-таки поприветствовали друг друга. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс добавила, что неформальный разговор состоялся за ужином для лидеров стран.
Выступая на пресс-конференции, Путин посетовал, что не смог полноценно пообщаться с Трампом, отметив, что "подобная встреча давно назрела". "Связано это с вопросами стратегической стабильности, особенно после того, как президент объявил о намерении США выйти из Договора по ракетам средней и меньшей дальности", — пояснил он.
И выразил надежду, что встреча состоится, когда "американская сторона будет на это готова". А может быть, Трамп просто опасается такого общения, спросили журналисты. Но Путину так не казалось: "Я не думаю, что президент Трамп чего-то опасается. Он человек с характером и очень опытный, взрослый".
В Москве уверены, что дело не в опасениях, а во внутриполитических проблемах: накануне личный адвокат президента США Майкл Коэн признался, что солгал Конгрессу о деловых контактах Трампа с Россией во время президентской гонки. Именно поэтому даже самая крупная победа на переговорах, которая впрочем и не ожидалась, была бы совершенно не замечена, поэтому со стороны американцев и отпала необходимость в полноценной встрече.
К слову, Путин не стал терять несколько часов, отведенных прежде для Трампа, и провел переговоры с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, который тоже до последнего не знал, захочет с ним пообщаться президент США или нет. Лидеры России и Турции встречались совсем недавно, но "объем текущих конкретных проектов настолько велик, что требует достаточно частого общения", как заметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Ситуацию в Керченском проливе Путин обсуждал не только с Трампом. Второй день саммита он начал завтраком с Ангелой Меркель, опоздавшей к началу G20 из-за поломки правительственного самолета. Меркель летела рейсовым через Мадрид и за завтраком у Путина угощалась блинами с черной икрой. "Президент дал исчерпывающие разъяснения по черноморскому пограничному инциденту, наглядно это показал. Даже нарисовал схему", — рассказал потом Песков журналистам.
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