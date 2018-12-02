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Захарова ответила на запрет Киева посещать журналистам Крым

, ИА "Амител"
По мнению российского дипломата, заявления украинской стороны являются фарсом

Фото: kharkovforums.com

Украинские власти не имеют права запрещать иностранным журналистам посещать Крым, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишут "Известия".

В пятницу, 30 ноября, замминистра информационной политики Украины Эмине Джапарова сообщила о запрете въезда в Крым и Донбасс для иностранных журналистов на время действия военного положения.

Захарова уточнила, что в МИД Украины опровергли заявление Джапаровой, отметив, что подобные решения должна принимать Государственная пограничная служба страны. По мнению российского дипломата, заявления украинской стороны являются фарсом.

"Пока Государственная пограничная служба Украины не добавила пару строчек к этому фарсу, хочу напомнить, что госорганы Украины не могут запретить иностранным журналистам посещать Крым. Ни теоретически, ни практически", — написала Захарова в Facebook. 

Она добавила, что представители СМИ могут свободно посещать Крым, въезжая на территорию России в соответствии с утвержденным порядком. 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

2.12.2018 12:42
- гость -

Verboten!!!Украина понад усе!!Хайль живе ридна Украина!

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