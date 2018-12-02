Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что готов сотрудничать с Западом, однако считает, что западные страны не нуждаются в нем и в его государстве, сообщает телеканал "360".
"Я понимаю, что Беларусь с Лукашенко на Западе абсолютно не нужна. Здесь должна быть другая власть, чтобы с распростертыми объятиями меня встречали на Западе", — сказал Лукашенко.
Он отметил, что Беларусь готова сотрудничать с западными странами, однако это не значит, что "мы там от кого-то куда-то отвернулись".
"Знаете, что касается меня, наверное, ушло то время, когда я мог куда-то отворачиваться", — добавил Лукашенко.
Отмечается, что отношения Минска с Западом в последнее время улучшились в связи с ролью, которую страна играет в урегулировании конфликта на востоке Украины. Беларусь находилась под давлением западных стран более 20 лет, а недавно Евросоюз снял с нее почти все политические и экономические санкции. Так, Лукашенко наконец предоставили возможность посещать страны ЕС, сняв с него визовые ограничения.
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